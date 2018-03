Anzeige

„Stuttgart 21 - Entgleist die Verkehrspolitik?“ lautete das Motto einer Veranstaltung der Grünen in Filderstadt sowie der örtlichen Attac-Gruppe mit Werner Wölfe. Der Landtagsabgeordnete der Grünen hatte an den Schlichtungsgesprächen mit Heiner Geißler teilgenommen. Matthias Gastel, Stadtrat und Ersatzkandidat des Landtagskandidaten Winfried Kretschmann, führte mit einem Blick auf die Filder ins Thema ein. Mit Stuttgart 21 sollen auf den bestehenden Gleisen zwischen Oberaichen und dem Flughafen Züge des Regional- und Fernverkehrs zusätzlich zu den S-Bahnen fahren. Die damit verbundenen ebenerdigen Gleisquerungen, zu geringen Gleisabstände und die Mitnutzung des S-Bahnhofs durch die Fern- und Regionalerkehrszüge würden unweigerlich zu Konflikten führen, sagte Gastel. Die derzeitigen massiven Verspätungen im S-Bahnverkehr könnten ein Vorgeschmack sein auf das, was künftig Dauerzustand werden könnte. Das Planfeststellungsverfahren für diesen Filderabschnitt wurde noch nicht eingeleitet.Aus den Schlichtungsgesprächen berichtete Werner Wölfle. Er bewertet die Gespräche überwiegend positiv: „Wir konnten die Schwächen von Stuttgart 21 aufdecken und belegen, dass unsere Alternativen machbar und finanzierbar sind“. Die Bahn habe einräumen müssen, dass der geplante neue Hauptbahnhof keine Leistungssteigerung um 30 Prozent bringen kann. Insbesondere in der Hauptverkehrszeit sei die Leistungsfähigkeit des neuen Bahnhofs völlig unzureichend, meint Wölfle. „Wer will zusätzliche Kapazitäten zwischen Mitternacht und fünf Uhr früh nutzen?“, fragte der Abgeordnete. Zudem habe sich bestätigt, dass der Tiefbahnhof, der wie eine Wanne ins Grundwasser gelegt werden soll, nicht mit darstellbaren Kosten um zusätzliche Gleise erweitert werden kann. Genauere Erkenntnisse soll der von Heiner Geißler vorgeschlagene Stresstest bringen. Bis dahin fordert Wölfle einen Planungs- und Baustopp. Er geht davon aus, dass Veränderungen am bisherigen Konzept nötig werden. Denn: „Wir wollen mehr Fahrgäste für die Schiene gewinnen. Dafür brauchen wir mehr Kapazitäten und zuverlässige, pünktliche Verbindungen“.