(ede) - „Man darf sich nicht runterziehen lassen, muss auch lachen und Spaß haben.“ Wilma Bauer weiß, wovon sie spricht. Sie feierte ihren 102. Geburtstag, hat in ihrem Leben viel erlebt, „auch Entsetzliches“. Sie hat sich aber nicht unterkriegen lassen und ihre Energie behalten. Bis September vorigen Jahres lebte sie noch selbstständig in den eigenen vier Wänden.

Inzwischen hat sie ein Zimmer in der Karl-Olga-Altenpflege in der Fuchseckstraße bezogen, wo sie auch ihren Geburtstag feierte. „Jetzt wäre ich doch glatt an Ihnen vorbeigelaufen“, sagte Bürgermeister Martin Schairer. „Sie sehen nicht aus wie 102.“ Er überbrachte Blumen und die Urkunde von Stadt und Land. „Da habe ich schon vier davon“, sagte die Jubilarin, die in Schildberg im Sudetenland geboren wurde und eine glückliche Kindheit verbrachte. 1936 heiratete sie Herbert Bauer. Ihnen gehörte ein großes Lebensmittelgeschäft - bis zur Vertreibung. „Wir haben alles verloren, das war entsetzlich.“ Mit ihren damals drei kleinen Kindern - das vierte wurde in Deutschland geboren - kam sie im Zugwaggon nach Hessen, ihr Mann war im Krieg. Im zugewiesenen Quartier wollte sie nicht bleiben. Sie machte sich selbst auf die Suche und kam bei einem Landwirt und seiner Familie unter. „Der mochte mich.“

So ergeht es vielen Menschen, mit denen Wilma Bauer zu tun hat. Sie ist auch in der Karl-Olga-Altenpflege sehr beliebt. „Ich bringe da Leben rein.“ Niedergeschlagen herumsitzen ist nicht ihr Ding. „Das hilft nichts.“ Es müsse auch gelacht werden. Ihr Mann Herbert, der bei Daimler gearbeitet hat, sei ein lustiger Mensch gewesen. Auf das Drängen von Wilma Bauer kam die Familie 1956 nach Stuttgart in die Kernerstraße. „Ich wollte in einen Ort, an dem es ein Gymnasium gab.“ Die Töchter gingen später ins Katharinen-Stift, der Sohn ans Zeppelin-Gymnasium. Damit sie ihre Herkunft und die Heimat der Eltern nicht vergessen, hat die Mutter zu ihrem 90. Geburtstag ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben und mit Bildern versehen. Vier Mal war sie mit ihnen in ihrer alten Heimat. Inzwischen fühlt sie sich als Stuttgarterin, hat aber noch immer Probleme mit dem Schwäbischen. „Das ist schwer zu verstehen.“ Zur Familie gehören neben den vier Kindern noch vier Enkel und inzwischen zehn Urenkel.