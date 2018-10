Anzeige

MünchenIn den meisten Fällen verändern sich Autos im Laufe der Modellgenerationen gravierend. Was etwa Ende der 90er als modernes Design verstanden wurde, sieht heutzutage schon ziemlich altbacken aus. Es sind nur wenige Fälle, bei denen sich Autos der ersten Generation von der dritten Generation unwesentlich unterscheiden – weil sie damals schon ein fortschrittliches Outfit hatten. Das gilt beispielsweise für den BMW X3, der sein Debüt 2003 feierte. Die Münchner sind bekannt dafür, dass sie das Design ihrer Modelle nur behutsam verändern – nach dem Motto: „Never change a winning Team“. Und die dritte Generation des bayerischen Geländewagens wurde deswegen außen nur behutsam verändert, innen dafür umso mehr. Der neue X3 ist ab 44 600 Euro erhältlich (Vierzylinder-Benziner mit 184 PS) und will seine Kontrahenten wie etwa Audi Q5 oder Mercedes GLC weiter ärgern.

Sowohl beim Radstand als auch in der Länge ist der X3 um knapp sechs Zentimeter auf nun 4,72 Meter gewachsen, obwohl er bis zu 55 Kilogramm weniger wiegt, als zuvor. Alle Motorvarianten sind mit Achtgang-Automatik und Allrad bestückt. Als zweiten Benziner neben der 184-PS-Basisversion bieten die Bayern ab 52 600 Euro den 30i mit 252 PS an. Dieselmäßig besteht die Wahl zwischen einem Vierzylinder mit 190 PS im 20d (ab 47 600 Euro), dem 25d mit 231 PS (ab 52 500 Euro) und dem 30d als vorerst einzigem Sechszylinder mit 265 PS (ab 56 400 Euro).

Erstmals gibt es vom X3 auch M-Performance-Versionen (jeweils ab 68700 Euro). Nach der Benziner-Version M40i (354 PS) hat BMW vor kurzem mit dem M40d ein weiteres Spitzenmodell nachgeschoben und damit die Zahl der X3-Antriebe auf insgesamt sieben erhöht. Der Neuzugang ist ein Sechszylinder-Diesel mit 326 PS, der den Sprint auf 100 in beachtlichen 4,9 Sekunden erledigt.

Der sparsamste X3 kommt laut BMW auf einen Normverbrauch von 5,3 Litern Diesel und auf einen CO2-Ausstoß von 132 g/km. Die Spitze markiert auch in dieser Disziplin die M-Version mit 8,2 Litern und einem CO2-Ausstoß von 188 g/km. Wer den X3 ausreizt, schafft mit ihm je nach Motorvariante zwischen 213 und 250 km/h. Damit ist er etwas schneller als zuvor, was auch der besseren Windschlüpfigkeit geschuldet ist: Den cW-Wert konnten die Bayern von 0,34 auf 0,29 senken, laut BMW ist dies ein Bestwert im entsprechenden Segment. Bereits seit Juli 2018 erfüllt der X3, beziehungsweise alle rund 190 BMW-Modelle die besonders anspruchsvolle Abgasnorm Euro 6d-TEMP, die erst ab September 2019 für alle Neuzulassungen verpflichtend wird.

BMW hat vor allem an das Cockpit seines neuen Premium-SUVs Hand angelegt. So bietet der Fünfsitzer mit einer auf Wunsch sehr variablen Rückbank und einem Kofferraumvolumen von 550 bis 1600 Litern unter anderem die Option auf animierte Instrumente und erstmals auf einen Touchscreen für das Infotainment, wie ihn auch die 5er- und 7er-Reihe haben. Außerdem gibt es den so genannten Displayschlüssel mit eigenem Bildschirm und Zugriff auf den Bordcomputer sowie eine Reihe neuer Assistenzsysteme. Neu ist auch die Möglichkeit, den Innenraum elektronisch mit einem Duft nach Wahl zu versehen. Auch bei den Assistenzsystemen hat der X3 zugelegt. So ist nun beispielsweise auch ein automatisierter Spurwechsel verfügbar.

In China haben die Münchner im Frühjahr übrigens auch eine vollelektrische Version des X3 präsentiert. Dieser BMW iX3 soll im Reich der Mitte produziert werden und voraussichtlich 2020 auch auf den europäischen Markt kommen. In Fachkreisen werden rund 500 Kilometer Reichweite für dieses Modell vermutet. Auch eine Hybrid-Plug-in-Version des SUV will BMW künftig anbieten.