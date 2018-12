Anzeige

Onkel J. ist ein Sonderling. Einer, der sich nicht wäscht, dementsprechend stinkt. Einer, der eine Kellerexistenz als eingebildeter Handwerker führt. Er ist „geburtsbehindert“, einer, der keine Schmerzen kennt und sich nicht erinnern kann, der Heino und die Natur liebt, der die Sprache der Rotkehlchen kennt, der cholerische Anfälle hat, einen „nazibraunen“ VW fährt, eine Begeisterung für Din­ge hat und gern im Forsthaus Bier und Doppelkorn trinkt. Onkel J. ist „mit einem Fuß im Paradies geblieben“ und „der einzige Mensch ohne Schuld, den ich je kennengelernt hatte“. Onkel J. ist die Hauptperson in „Das Zimmer“, dem neuen Buch von Andreas Maier, aus dem der Wilhelm-Raabe-Preisträger bei den Esslinger Literaturtagen las.

Nicht verschweigen und vergessen

Andreas Maier hat über Onkel J. bereits in seinen Kolumnen „Neu­lich“ in der österreichischen Litera­turzeitschrift Volltext geschrieben. Er möchte, so erklärte er dem ebenso zahlreichen wie aufmerksamen Publikum im Kutschersaal der Stadtbücherei, mit seinem Buch „Das Zimmer“ (Suhrkamp-Verlag, 17,90 Euro), Onkel J. davor retten, „vergessen, verschwiegen und lächerlich gemacht zu werden“. Onkel J., der Versager, das ewige Opfer, das schwarze Schaf der Familie, der sein möchte wie die anderen, der wahrgenommen werden möchte, „der in der Welt dazugehören möchte“. Der Freunde sucht, gequält wird und seinen Peinigern noch nachläuft wie ein geprügelter Hund. Und von des­sen Tod nur eine kleine Grabplatte zeugt, weil nicht einmal auf dem Familiengrabstein Platz für ihn war. Für ihn sei Onkel J. eine Schlüsselfigur geworden, erläuterte Maier: „Er hat mich weggebracht vom fiktiona­len Schreiben. Ich wusste schon frü­her, dass ich näher ran ans Eingemachte will.“

So schreibt Andreas Maier in seinem neuen Buch nicht nur über Onkel J., sondern lässt den Ich-Erzähler auch über sich selbst nachdenken: „In den ersten Jahren mei­nes Lebens geschahen auch noch zu wenige Veränderungen, um mich auf den Gedanken zu bringen, die Welt, insbesondere, was die Menschen angehe, unterliege einem steten Wan­del. Ich hatte keine Ahnung davon, wie sie sich von Generation zu Gene­ration änderte.“

Onkel J. und das titelgebende Zim­mer des Onkels, damals ein „Höllenhort“, heute Maiers Arbeitszimmer, sind nur die erste Folge eines auf elf Bände angelegten Zyklus', den An­dreas Maier schreiben möchte: Vom Zimmer über das Haus und den Ort bis zum Teufel und dem lieben Gott will er literarisch hinausschreiten in die Welt. Den Ausgang nimmt diese geplante Familien- und Heimatsaga im Begriff der „Ortsumgehung“, der in einem denkwürdigen Moment, der so nie stattgefunden hat, in den Köpfen der Menschen aufscheint. Und der von Andreas Maier mit seinen nicht enden wollenden Beschreibungen und seinen assoziativ verknüpften Episoden eingefangen wird: Als anno 1969 auf der bislang so beschaulichen Kaiserstraße in Friedberg der allererste Autostau den künftig drohenden Verkehrskollaps vor Augen führt. Eine Ortsumgehung also, für die Schneisen geschlagen, die Natur planiert und der Ort, in dem man lebt, zerstört wird. „Ortsumgehung, das Wort ist für mich metaphorisch aufgeladen“, legte Andreas Maier dar: „Im Zuge der Vernichtung meiner Heimat umgehe ich diesen Ort selbst noch einmal. So wie unser Hund noch einmal ums Haus herumgegangen ist, am Tag als er gestorben ist.“

Moderator Uwe Kossack charakteri­sierte dieses Werk als „ganz daheim, daheimer geht’s nicht“. Ja, Andreas Maier schreibt über seine Heimat, die hessische Wetterau, diese Region im Norden Frankfurts, die nach dem Fluss Wetter benannt wurde und den meisten nur als Autobahnraststätte an der A 5 bekannt ist - aber eigentlich schreibt Andreas Maier über die ganze Welt, über das Leben, über den Glauben und über das, was früher war und heute nicht mehr ist. Einen „Meister der literarischen Nahaufnahme“ nannte ihn die Jury des Raabe-Preises, aber einer, der den Blick in die Weite öffnet.