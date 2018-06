Anzeige

Fortaleza - Wenn einer 36 Jahre alt ist, darf ein wenig Koketterie sein. Seit geraumer Zeit verzichtet Miroslav Klose zum Schutz vor körperlichem Ungemach auf den Salto nach einem Tor: „Man weiß doch, wie alt ich bin.“ Als Klose im Estadio Castelao in Fortaleza aber nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung in der 71. Minute mit seinem Tor das 2:2 (0:0) und einen Punktgewinn gegen Ghana sicherte, entschied sich der Torjäger spontan anders. Der Salto misslang weitgehend, aber Klose überlebte. „Es war eine Eingebung, gegen die ich mich nicht wehren konnte, aber gelungen war der Salto nicht, ich bin einfach aus der Übung“, erzählte Klose aufgeräumt und guter Dinge.

Möglicherweise hätte es der Ball, der nach einem Eckball von Toni Kroos vom Kopf Benedikt Höwedes’ zu Klose gelangte, auch ohne sein Zutun über die Linie geschafft, aber damit beschäftigte sich niemand. 133 Länderspiele hat er jetzt absolviert, 70 Tore hat er geschossen, das 2:2 war sein Tor Nummer 15 bei Weltmeisterschaften, womit er den Rekord des brasilianischen Weltmeisters Ronaldo egalisierte und den deutschen Weltmeister Gerd Müller um ein Tor überflügelte. Dabei soll es nicht bleiben. „Wer mich kennt, der weiß, dass mich das motiviert. Es ist meine vierte Weltmeisterschaft, jetzt will ich auch die Nummer eins werden“, sagte Klose selbstbewusst. Was nichts daran ändert, dass sein Hauptaugenmerk weiter auf dem Team liegt. „Wenn diese Mannschaft richtig in Fahrt kommt, werde ich meine Chancen ohnehin bekommen“, sagte Klose.

Dass es zumindest ein Punkt gegen Ghana wurde, dafür sorgte neben Klose auch Bastian Schweinsteiger, den Bundestrainer Joachim Löw 20 Minuten vor dem Ende für Sami Khedira einwechselte. Löw freute sich „wahnsinnig“ über das Tor von Klose, „gerade nach dieser alles andere als einfachen Saison für ihn, in der Miro Verletzungen immer wieder zurückgeworfen haben“. Klose ließ sich von der Dauerdiskussion um die richtige und falsche Neun im deutschen Spiel niemals irritieren, nahm seine Rolle als Reservespieler professionell und klaglos an. Klose weiß, dass ihm seine finale Konsequenz vor dem Tor so schnell in der Nationalmannschaft keiner nachmacht. Das ist sein Mehrwert, das macht ihn unumstritten. Mesut Özil: „Egal, wann Miro ins Spiel kommt, er ist sofort bei 100 Prozent.“

Für Lazio Rom spielt Klose seit drei Jahren, erzielte in 81 Spielen 34 Tore und hat seinen Vertrag nochmals um ein Jahr mit Option verlängert, er hat den Pokal gewonnen, aber die vergangene Saison war für ihn dennoch eine Enttäuschung. Nur sieben Treffer in 25 Spielen sind aber seinen Verletzungen geschuldet. „Es ist wirklich schwer, sich immer wieder heranzukämpfen. Aber ich kann mich auf meinen Körper verlassen“, sagt Klose. Er missbrauchte sein Körperkapital zu keinen Zeitpunkt seiner Karriere mit Alkohol und Nikotin. An ein Schlückchen Weißwein zum Mittagessen von Lazio in Rom musste er sich erst gewöhnen.

Brasilien wird die letzte Weltmeisterschaft von Klose als Spieler sein. „Dass wir Weltmeister werden, hoffe ich. Aber es zu fordern oder zu verlangen, fände ich angesichts der Konkurrenz überheblich. Unsere Qualität reicht, um im Turnier weit zu kommen, aber die Südamerikaner sind im Vorteil“, sagte Klose. „Bei diesen klimatischen Bedingungen machst du zwei Sprints und suchst schon das Sauerstoffzelt.“

Bastian Schweinsteiger spielte nach seiner Einwechslung, als gäbe es kein Morgen mehr. Der Münchner vermied im Gegensatz zu Klose übrigens jeden Kommentar. Wortlos verschwand er im Mannschaftsbus.