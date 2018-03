Anzeige

Erasmia - Durch die Gelb-Sperre von Thomas Müller muss sich Bundestrainer Joachim Löw im Halbfinale gegen Spanien zwischen Piotr Trochowski und Toni Kroos entscheiden. „Ich gehe fest davon aus, dass ich gegen Spanien von Beginn an spielen werde “, sagt Trochowski im Gespräch mit Olaf Kupfer.

Sind Sie bereit?

Trochowski: Wofür?

Wenn alles normal läuft, spielen sie im Halbfinale von Beginn an für den gelbgesperrten Thomas Müller.

Trochowski: Ich bin in den letzten drei Spielen jeweils ins rechte Mittelfeld eingewechselt worden. Ich kann die Entscheidung des Trainers nicht voraussagen. Aber ich gehe fest davon aus, dass ich gegen Spanien von Beginn an spielen werde. Ich bin bereit.

Sie waren in der Vorbereitung lange Zeit nahezu Stammspieler, zum WM-Start aber draußen. Haben Sie darunter gelitten?

Trochowski: Am Anfang war es schwierig, das gebe ich zu. Aber ich habe auch die Erfahrung von 2008 bei der EM. Da habe ich keine einzige Minute gespielt. Ich wusste also genau, was auf mich zukommen kann. Ich hatte mir erhofft, dass es besser für mich läuft. Aber wir stehen jetzt im Halbfinale, dazu habe ich meinen Teil beigetragen. Und vielleicht kommt jetzt meine große Chance.

Hat Joachim Löw ihnen vor dem Turnier erklärt, warum Thomas Müller und nicht Sie spielen werden?

Trochowski: Er ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass er sich für Müller entschieden hat. Und jetzt spielt der natürlich ein Wahnsinns-Turnier, da kann man gar nichts sagen. Aber das Turnier dauert lange, und ich habe geduldig weiter trainiert.

Ist diese Mannschaft am Limit?

Trochowski: Schwer zu sagen, wenn man gerade 4:1 gegen England und 4:0 gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft gewonnen hat. Was soll denn da noch kommen?

Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Trochowski: Mit der WM 2006 hat sich in Deutschland so viel verändert. Alle wissen, dass wir einen Riesenstab haben. Wir sind hervorragend eingestellt auf die Gegner. Es war eine Riesenhilfe zu sehen, wie man Lionel Messi nicht sofort attackiert, sondern ihn immer begleitet. Und wir haben so viele junge Spieler, die noch nicht viel erreicht haben in ihrer Karriere. Die noch hungrig sind.

Der Lagerkoller ist nach so vielen Wochen offenbar kein Thema in dieser Mannschaft.

Trochowski: Wenn man die Spiele gewinnt, entsteht so etwas nicht. Und wir gewinnen.