Anzeige

„Das einzig Beständige ist der Wandel“ - unter dieses Motto stellte die Fraktionsvorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Sonja Spohn, die Verabschiedung von fünf ausscheidenden Fraktionsmitgliedern: Walter Aeugle aus Kirchheim war 10 Jahre Mitglied des Kreistages und dort vor allem im Betriebsausschuss Krankenhaus ein geschätztes Mitglied. „Mit Dir verlieren wir einen kommunalpolitisch erfahrenen und engagierten Kollegen.“ Peter Werner aus Weilheim war seit 1999 Mitglied des Kreistages und dort vor allem im Jugendhilfe- und Sozialausschuss tätig. Seine Liebe galt aber auch den Schulen und so war er häufig Gast im AK Kultur- und Schulausschuss. „Du warst uns immer ein kompetenter und verlässlicher Partner“. Susanne Matt aus Esslingen arbeitete seit 2004 vor allem im Jugendhilfe- und Sozialausschuss mit und brachte ihr breites berufliches Wissen aus der Arbeitsagentur ein. „Deine offene und sympathische Art, Deine Fachkompetenz und dein Engagement wird uns fehlen.“ Vera Bümlein Lees aus Leinfelden-Echterdingen arbeitete vor allem im Jugendhilfe- und Sozialausschuss mit, wo sie in vielfältiger Weise ihre berufliche Erfahrungen als Psychiaterin einbringen konnte. „Deine Meinung war uns stets wichtig und hilfreich.“ Margarete Bihl aus Plochingen rückte 2008 für den „Fraktionswechsler“ H. Nauendorf nach und brachte sich nahtlos in den Kultur- und Schulausschuss ein. „Du hast Dich von Anfang an engagiert und kompetent eingebracht, Dein Sachverstand und Deine Zuverlässigkeit werden uns fehlen.“ Für alle ausscheidenden Fraktionsmitglieder gab es neben einem lange andauernden Applaus eine Rose und einen Gutschein nach Wunsch.