Treffpunkt für die Bürgergesellschaft

ES-OBERESSLINGEN: Die 1952 gebaute Turn- und Versammlungshalle wird Zug um Zug wieder auf Vordermann gebracht

In die Turn- und Versammlungshalle an der Schorndorfer Straße ist in den vergangenen sechs Jahren viel Geld geflossen. So wurden nicht nur die Fenster ausgetauscht. Auch das Dach ist saniert. Ein dicker Betrag entfällt auf den Brandschutz. Nachdem jetzt alle Auflagen erfüllt sind, kann die Halle wieder benutzt werden. Für die Städtischen Gebäude bleibt aber auch in der nächsten Zeit noch einiges zu tun.