ES-Oberesslingen (daw) - „Von der Freiheit“ lautet am kommenden Sonntag das Motto in der Oberesslinger Martinskirche. Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der Reformation erklingt bei der Sommerserenade Musik von Martin Luther bis Konstantin Wecker. Neben der Neuen Kantorei sind bei der Sommerserenade die Kinderchöre von Johanneskirche und Oberesslingen, der Posaunenchor Oberesslingen-Zell, der Flötenkreis der Johanneskirche sowie Dietlind Engelhardt an Klavier und Orgel zu hören. Die Leitung des Konzerts liegt in den Händen von Günter Lampart, Gabi Riegel und Veronika Schiemer.

Die Sommerserenade beginnt am Sonntag, 16. Juli, um 17 Uhr in der Oberesslinger Martinskirche