ES-OberesslingenHell und freundlich präsentiert sich das Café am Zimmerbach im Oberesslinger Pflegeheim. Durch die raumhohen Fensterscheiben können die Gäste beobachten, was sich auf der Straße gerade so tut. Die großen Fenster gewähren aber auch Einblicke in das einladende Café. Diese Blickbeziehungen sind durchaus gewollt. Denn der Treffpunkt steht nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses und ihren Gästen offen. Zum Konzept des im Oktober 2017 eröffneten Pflegeheims gehört es, „dass wir uns ins Quartier und in den Stadtteil öffnen und auch Angebote machen“, erklärt Sylvia Danker vom Sozialdienst der Städtischen Pflegeheime.

Nach