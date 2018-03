Anzeige

Die Esslinger Innenstadt ist mehr als nur ein Stadtteil. Dort schlägt das Herz der Kommune. Die Geschichte der Stadt Esslingen deckt sich über weite Strecken mit der Geschichte der Innenstadt. Wer an Esslingen denkt, denkt zuerst an die historischen Gebäude in der Innenstadt. In diesem Umfeld spielt sich das öffentliche Leben ab, das Bürger aus den äußeren Stadtteilen ebenso anzieht wie Besucher aus nah und fern. Da passt es ins Bild, dass es sich bei der Innenstadt mit ihren mehr als 17 000 Einwohnern um den größten Stadtteil handelt.

Die erste urkundliche Erwähnung Esslingens stammt aus dem Jahr 777 und bezieht sich auf eine Cella, bei der es sich um einen Vorgängerbau der Stadtkirche gehandelt hat. Als dort wenig später die Gebeine des Märtyrers Vitalis aufbewahrt wurden, entstand ein stark besuchter Pilgerort. Er ist die Keimzelle der Stadt. Als Reichsstadt erlebte Esslingen bis zum 15. Jahrhundert eine stürmische Entwicklung. Viele der stadtbildprägenden Gebäude stammen aus dieser Zeit. Nachdem die Stadt an Württemberg gefallen war (1803), begann ein neues Kapitel in der Stadtgeschichte. Esslingen wurde im 19. Jahrhundert zur führenden Industriestadt in Württemberg. Wieder war die Innenstadt der Schauplatz dieses Prozesses.