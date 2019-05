ES-Hegensberg-LiebersbronnDie Begeisterung ist kaum zu übersehen. Wenn die Verkäuferinnen des Bergladens über ihr Projekt sprechen, strahlen sie über das ganze Gesicht. Dabei ist ihr Engagement auch mit einer ganzen Menge Arbeit verbunden. Und zwar mit ehrenamtlicher Arbeit, die sie in ihrer Freizeit erledigen. Es ist eine Freizeitbeschäftigung der etwas anderen Art, doch sie macht ihnen so viel Spaß, dass sie gerne einige Stunden Zeit pro Woche dafür opfern – zur Freude vieler anderer Bewohner von Hegensberg-Liebersbronn. Denn mit dem Bergladen hat sich endlich der lang gehegte Wunsch nach einer Nahversorgung in dem Stadtteil auf dem Berg