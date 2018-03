Anzeige

ES-Pliensauvorstadt (daw) - Die Zukunft des Sportplatzes in der Pliensauvorstadt steht am morgigen Freitag im Mittelpunkt eines Diskussionsabends, zu dem die „Initiative zum 100% Erhalt des Sportplatzes und der Sportgaststätte VfL Post“ einlädt. Die Mehrheit des Esslinger Gemeinderats hat beschlossen, dass das Sportgelände bebaut werden soll. Dagegen wehrt sich die Initiative, die bereits eine Demonstration organisiert und Oberbürgermeister Jürgen Zieger 2000 Unterschriften für den Erhalt des Sportgeländes samt Gaststätte überreicht hat. Schließlich sei das Areal an der Weilstraße der einzige Sportplatz im Stadtteil und somit eine der wenigen Spiel- und Sportmöglichkeiten für die fußballbegeisterte Jugend sowie für die Schulen und Kindergärten. Das Lokal sei beliebter Treffpunkt für die Bewohner des Stadtteils und „die einzige Gaststätte mit ausreichend großem Nebenraum für Festlichkeiten“, teilt die Initiative mit. Zudem sei der Sportplatz „eine grüne Lunge“ der Pliensauvorstadt. Bei dem Diskussionsabend möchte die Initiative über den Stand der Planung informieren und mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Vorstadt ins Gespräch kommen.

Der Diskussionsabend beginnt morgen um 19 Uhr in der Aula der Waldorfschule, Weilstraße 90.