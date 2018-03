Anzeige

ES-Oberesslingen (red) - Jeder Stadtteil hat in der Lokalredaktion der Eßlinger Zeitung eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner. Für Oberesslingen ist Dagmar Weinberg zuständig. Sie hat an der Uni Tübingen Empirische Kulturwissenschaft und Politikwissenschaft studiert und als Magister abgeschlossen. Nach dem Studium hat sie beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen ihr Volontariat gemacht und anschließend in der Mössinger Außenredaktion als Redakteurin gearbeitet. Dagmar Weinberg ist seit 1991 Mitglied der EZ-Lokalredaktion und kümmert sich um die Geschichte der Stadt Esslingen, die Städtischen Museen, die internationalen Beziehungen der Stadt Esslingen, den Jugendgemeinderat, das Thema Migration und Integration, die Gleichstellungspolitik, den Denkmalschutz, die Seite Land.Leben.Lust und, neben Oberesslingen, auch um die Pliensauvorstadt und RSKN.

Sie erreichen Dagmar Weinberg in der EZ-Lokalredaktion unter Tel. 0711/93 10-220 oder per E-Mail: dagmar.weinberg(at)ez-online.de