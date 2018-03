Anzeige

Bei einer Umfrage beim St. Bernhardt-Markt Schlecht traf EZ-Mitarbeiter Peter Dietrich auf durchweg zufriedene Bewohner der umliegenden Stadtteile. Die Einkaufsmöglichkeiten beurteilten sie aber ganz unterschiedlich. Viele betonten, wie nahe die Innenstadt sei, in die sie sehr oft zu Fuß gehen. Auffallend ist die sprachliche Unterscheidung, die die Befragten machen: Esslingen, das ist die Innenstadt „da unten“.

Hans Schünemann, 82 Jahre: Ja, ich fühle mich wohl in St. Bernhardt. Das Einkaufen ist ausgezeichnet, ich vermisse nichts. Kleidung gibt es hier oben nicht, aber dafür geht man sowieso woanders hin. Die Verkehrsanbindung ist gut.

Susanne Kohnle, 77 Jahre: Ich fühle mich gut in St. Bernhardt. Beim Einkaufen fehlt mir allerdings ein Drogeriemarkt. Seitdem es den Schlecker hier nicht mehr gibt, muss man in die Stadt fahren. Aber ansonsten bekommt man hier alles. Man kann gut in die Stadt rein laufen. Runter laufen, zurück laufen oder mit dem Bus, je nach Kondition. Zum Wochenmarkt gehe ich mit dem Einkaufswagen. Manchmal fahre ich auch mit dem Auto, das Parken ist halt schlecht in der Stadt. Ich hoffe immer, dass ich keinen Strafzettel bekomme.

Kristina Geppert, 68 Jahre: Es gibt alles, was ich brauche. Das ist die beste, beste Stadt. Ich vermisse nichts.

Silke Stoll, 47 Jahre: Mir gefällt es super hier. Aber beim Einkaufen fehlt alles hier oben. Lebensmittel ja, aber sonst gibt es eigentlich nichts. Meine Sachen hole ich fast alle in der Stadt unten. Die Verbindungen in die Stadt runter sind super, das ist wirklich gut, es gibt gleich mehrere Busse. Von Veranstaltungen hier habe ich bisher wenig mitbekommen. Esslingen ja, aber hier oben? Esslingen ist halt Esslingen.

Olga Sandor, 35 Jahre: Mir gefällt es sehr hier in St. Bernhardt. Bei uns fehlt allerdings ein Drogeriemarkt. Die Apotheke liegt oben, die kann man nicht zu Fuß erreichen. Mit Lebensmitteln ist es gut hier bestellt. Wir nehmen am Sängerkranzfest teil und am Brunnenwandertag. Diese Veranstaltungen finden wir schön. Für Kinder gibt es viele Angebote von der Schule bis hin zu Veranstaltungen im Kindergarten. Der Junge spielt im Fußballverein. Das ist eigentlich gut für die Kinder, denn es gibt keine Langeweile.

Brigitte Jüngling, 67 Jahre: Ich fühle mich sehr wohl in St. Bernhardt, ich vermisse nichts. Es ist alles wunderbar, und ansonsten geht man halt in die Stadt hinunter. Laufen, Bus fahren, Auto fahren, in dieser Reihenfolge. Die Veranstaltungen sind okay, wir sind aber nicht mehr die großen Festlesgänger. Wir wohnen ein bisschen unten, dort sind wir vom Lärm geschützt.

Heidi Reil, 49 Jahre: Es ist sehr gut hier. Es gibt alles. Das Vier Peh bietet immer etwas und man hat es auch nicht weit in die Stadt. Laufen oder mit dem Bus, ganz selten fahre ich mit dem Auto in die Stadt. Zu Fuß laufe ich entweder die Burgstäffele hinunter oder aber durch die Beutau.