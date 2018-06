Anzeige

Sotschi- Antippen, kurzer Anlauf, perfekte Schusstechnik – und dann: Emotionen pur. Dieser Freistoß an sich war schon Toni Kroos pur. Doch beschreibt er den deutschen Weltstar von Real Madrid nicht allumfassend. Wer Kroos begreifen, ihn als Fußballer verstehen will, der muss ein bisschen weiter zurückschauen – auf die Szene unmittelbar vor dem Schuss zum Sieg der deutschen Mannschaft am Samstagabend in Sotschi gegen Schweden.

Da stehen also Kroos und Marco Reus. Das Spiel war zuvor schon mehrmals übergekocht, alle waren heißgelaufen, und auf dem Platz hatte keiner mehr einen Plan, der über stets anrennen (die Deutschen) und mannhaft verteidigen (die Schweden) hinausging. Doch dann passierte Rationales.

Der Ball lag an der linken Strafraumgrenze zum Freistoß bereit. „Dann wollte Marco erst direkt schießen“, berichtete Kroos nach der Partie, „da hab ich zu ihm gesagt: ‚Hm, bin ich nicht überzeugt von.‘“ Und dann? „Haben wir uns für den Weg entschieden, einfach noch mal reinzuspielen, um einen besseren Winkel zu bekommen – und dann zu schießen.“

Plan gemacht, Plan umgesetzt, Plan aufgegangen – auf grandiose Weise. Doch Kroos redete über sein Kunstwerk so, als käme er gerade vom Bäcker. Schatz, die Sesambrötchen waren aus, hab ich halt die anderen genommen. Und man bekam den Eindruck: Selbst wenn neben Toni Kroos der Blitz einschlagen würde, käme der 28-Jährige nicht wirklich in Wallung.

Es hat nicht nur der Blitz eingeschlagen im schwedischen Tor – sondern der Freistoß von Toni Kroos, dem Eisschrank von einem Fußballer. Der einfach immer weitermacht. Der seinen Stiefel runterspielt. Der an sich glaubt, auch wenn es gerade kein anderer tut. Der immer einen Plan hat – und eine Schlusspointe im Sortiment. Schlenzen oder schießen? Kroos machte einfach beides gleichzeitig, dabei war davor ja schon einiges eingeprasselt – auf das deutsche Team im Allgemeinen. Und auf Kroos im Speziellen.

Wie schon gegen Mexiko erwischte der viermalige Sieger der Champions League einen rabenschwarzen Tag. Denn Kroos war es, der das 0:1 gegen Schweden mit einem kapitalen Fehlpass eingeleitet hatte. „Natürlich geht das Gegentor auf meine Kappe. Aber wenn du im Spiel 400 Pässe spielst, kommen eben auch mal zwei nicht an“, sagte Kroos und ergänzte mit dem ihm eigenen Selbstverständnis: „Wenn so ein Fehler zum Tor führt, ist das blöd. Du musst dann aber auch die Eier haben, die zweite Hälfte so zu spielen.“

Kroos spielte in dieser zweiten Hälfte noch immer nicht gut. Aber er führte sein Team so, wie er es immer führt. Er tauchte nicht ab, sondern forderte weiter die Bälle und versuchte darüber, Selbstsicherheit auszustrahlen und auf die Mitspieler zu übertragen. Die Folge war ein ganz besonderes Happy End. Nach dem Tor schrie Kroos seine Freude hinaus, als der Schlusspfiff ertönte, kniete er nieder und trommelte mit den Fäusten auf den Rasen. Es waren schöne Bilder. Der Eisschrank war dabei aufzutauen.