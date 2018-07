Anzeige

Moskau (dpa) -

Im weißen Galaanzug stimmte der Sänger und Schauspieler («Men in Black») im vollbesetzten Luschniki-Stadion in Moskau die offizielle FIFA-WM-Hymne «Live It Up» an. Mit ihm traten US-Sänger Nicky Jam, die Sängerin Era Istrefi und Dutzende Tänzer in farbenfrohen Kostümen auf.

Einige Darsteller trugen kleine Bildschirme, die zusammen eine große Leinwand ergaben. Darauf wurden Szenen der vergangenen vier WM-Wochen gezeigt.

Vor dem Auftritt von Smith jubelten die rund 80 000 Zuschauer zum russischen Hit «Moscow never sleeps» (DJ Smash, 2007), der Teil der Choreographie war. Der eigentliche Star aber trat erst nach der Zeremonie auf den Rasen: der Wolf Sabiwaka. Mit einer Tanzgruppe feierte das WM-Maskottchen ausgelassen unter dem Applaus des Publikums zum russischen Klassiker «Kalinka».

