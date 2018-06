Anzeige

LeverkusenJoachim Löw ahnte, was gleich passieren würde, und versuchte es zu verhindern. Demonstrativ klatschte der Bundestrainer in die Hände, als sich nach knapp einer Stunde neben ihm am Spielfeldrand Ilkay Gündogan zur Einwechslung bereit machte. Löws Beispiel aber folgten im Stadion von Leverkusen nicht allzu viele, als der Profi von Manchester City kurz darauf ins Spiel kam. Laut waren die Pfiffe, die Gündogan in der Folge bei jedem Ballkontakt zu hören bekam, noch lauter als beim jüngsten 1:2 in Österreich.

Ein schöner Abschluss der WM-Vorbereitung sollte das letzte Testspiel gegen Saudi-Arabien eigentlich werden; mit Beifall und Rückenwind wollte sich die deutsche Nationalmannschaft in Richtung Russland verabschieden. Doch trübten die Pfiffe gegen Gündogan die Stimmung fast genauso sehr wie die enttäuschende Leistung der DFB-Auswahl beim 2:1-Pflichtsieg gegen die saudischen Wüstenkicker, die am nächsten Donnerstag in Moskau das WM-Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber bestreiten.

„Dass ein Nationalspieler so ausgepfiffen wird hilft niemandem“, sagte Bundestrainer Joachim Löw: „Ich frage mich allmählich, was Ilkay noch tun soll. Er hat doch schon alles versucht. Irgendwann muss das Thema vorbei sein.“ Dem Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff war schon vor dem Anpfiff der Kragen geplatzt. Vor laufender Kamera holte er an der Seite des ARD-Experten Thomas Hitzlsperger zur Medienschelte aus und kritisierte, dass das Treffen von Gündogan und Mesut Özil mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan permanent neu aufgewärmt werde („Ihr bringt es doch jeden Tag wieder, weil ihr keine Themen habt!“).

Mit Nebensächlichkeiten will sich eigentlich auch Löw nicht mehr aufhalten. Im letzten Testspiel wollte der Bundestrainer in den Turniermodus schalten und schickte daher jene Elf aufs Feld, die auch im ersten WM-Spiel gegen Mexiko (17. Juni) auflaufen dürfte. Im Tor sammelte Manuel Neuer in der ersten Hälfte weitere Spielpraxis, in der Innenverteidigung kehrte Jerome Boateng nach sechswöchiger Pause ebenfalls 45 Minuten lang zurück. Und in der Offensive vertrat Marco Reus den angeschlagenen Özil. Die gute Nachricht des Abends war, dass sich der Dortmunder diesmal nicht verletzte wie vor vier Jahren. Damals hatte sich Reus am Abend vor dem Abflug nach Brasilien im letzten Testspiel schwer verletzt, er verpasste dadurch den WM-Titel. Diesmal verließ er das Spielfeld auf beiden Beinen, nachdem er zumindest ansatzweise zeigen konnte, dass er in Russland mehr werden könnte als nur der Ersatz von Özil.

In WM-Form präsentierte sich der Weltmeister ansonsten nicht. Zwar startete die deutsche Elf sichtbar engagiert und ging nach einem tollen Spielzug über Joshua Kimmich und Reus durch Timo Werner früh in Führung (8.). In der Folgezeit aber blieben im Angriff viele gute Torgelegenheiten ungenutzt. Und in der Defensive agierten die Gastgeber derart sorglos, dass die biederen Saudis regelmäßig gefährlich vors deutsche Tor kamen. „Uns hat die Coolness und die Cleverness gefehlt“, sagte Manuel Neuer. Ein Eigentor war nötig, um noch vor der Pause auf 2:0 zu erhöhen: Den Querpass von Werner verlängerte Omar Hawsawi, bedrängt von Thomas Müller, ins eigene Netz (43.). Nach der Pause wurde die DFB-Elf dann sogar noch schwächer. „Da haben wir so gut wie alles vermissen lassen. Das ist unerklärlich“, sagte Sami Khedira. Taiseer Al-Jassim (85.) verkürzte per Nachschuss auf 1:2, nachdem Marc-André ter-Stegen den Foulelfmeter zunächst pariert hatte. Fast wäre es noch schlimmer gekommen: In der Nachspielzeit vergaben die Saudis die große Chance zum Ausgleich. „Ich mache mir trotzdem keine Sorgen“, sagte Löw: „Wenn das Turnier losgeht, werden wir da sein.“

