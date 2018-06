MoskauDjibril Sidibé ist im vergangenen Sommer mit dem AS Monaco französischer Meister geworden – und hat es in seiner steilen Karriere als rechter Verteidiger bis in die Startelf von Les Bleus, der französischen Fußball-Nationalelf, gebracht. Lange galt der 25-Jährige in den WM-Plänen des Nationaltrainers Didier Deschamps daher mit Blick auf die Startelf des Weltmeisters von 1998 als gesetzt.

Doch Sidibé sollte sich nach der Ankunft in Moskau nicht allzu sicher sein. Schließlich gibt es da einen Lockenkopf vom VfB Stuttgart, der in den beiden abschließenden Testspielen der Franzosen gegen Italien (3:1) sowie gegen die USA (1:1) sein großes Talent