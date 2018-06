Anzeige

Kreis Esslingen (olt)Bald blickt die Fußballwelt geschlossen nach Russland: Am 14. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Am Sonntag, 17. Juni, greift die deutsche Nationalmannschaft bei ihrer Auftaktpartie gegen Mexiko erstmals in das Turniergeschehen ein. Bei vielen Public Viewings wollen die Fans dann gemeinsam mit vielen anderen Menschen mit ihren Nationalmannschaften mitfiebern. Wir haben für Sie in einer Übersichtskarte die größten öffentlichen Public-Viewing-Veranstaltungen in Esslingen und Umgebung zusammengestellt. Darin finden Sie außerdem Informationen zur Größe der Events, zu Eintrittspreisen und zu den vor Ort angebotenen Speisen und Getränken.

Auch die Eßlinger Zeitung veranstaltet zusammen mit Audi Hahn ein großes Public Viewing auf dem Gelände von Audi Hahn in der Alleenstraße im Esslinger Industriegebiet Neckarwiesen. Alle Informationen dazu finden Sie hier und unter www.publicviewing-esslingen.de.