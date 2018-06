Anzeige

Esslingen (olt)Was wäre ein internationales Fußballturnier ohne ein Tierorakel, das vor den Spielen mehr oder weniger zuverlässig die Ergebnisse der Spiele mit deutscher Beteiligung tippt? Nachdem das bei der WM 2010 berühmt gewordene Kraken-Orakel Paul Tier-Orakel bei großen Sportveranstaltungen populär gemacht hat, sind wir nun zur WM 2018 in Russland auf der Suche nach geeigneten Orakel-Nachfolgern aus der Region: Hunde, Katzen, Vögel, Spinnen, Schildkröten - alles was tippen kann, ist gefragt!

Vorhergesagt werden die Sieger aller Deutschlandspiele. Jeder, der ein Video einsendet - selbstverständlich freuen wir uns auch über mehrere Einsendungen - nimmt an einer Verlosung teil.

Die Flaggen zum Orakeln können Sie hier herunterladen. Dann einfach ausdrucken, ausschneiden und loslegen!

Das gibt es zu gewinnen: Unter allen Teilnehmern verlosen wir zehn Public-Viewing-Pakete für die EZ WM-Arena bei Hahn Audi Esslingen in der Alleenstraße im Esslinger Industriegebiet Neckarwiesen. Die Pakete gelten für das Spiel Deutschland gegen Mexiko am 17. Juni und bestehen aus einem Eintrittsbändchen und einem Verzehrgutschein für ein Getränk und ein Essen nach Wahl. Der Einsendeschluss für die erste Orakel-Runde ist am Freitag, 15. Juni.

Alle eingesendeten Videos finden Sie auf unserem Youtube-Kanal in der Playlist "WM 2018: #meinwmorakel"!

Wie das Tier-Orakel aussehen soll, sehen Sie im Video von EZ-Redakteurin Greta Gramberg, die ihre Hündin Carla die Partie tippen lassen hat!