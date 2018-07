Anzeige

Moskau Viel reden wollte der kleine Mann mit den schmalen Schultern hinterher nicht, wie immer eigentlich. Große Worte sind nicht sein Stil, sie waren es noch nie. Der schüchterne Mann mit der sanften Stimme huschte nach dem Duschen im Bauch der Moskauer Luschniki-Arena zum Mannschaftsbus. Er hatte auf dem Platz gesprochen. Ein letztes Mal. Der letzte Ballkontakt des Andres Iniesta im spanischen Nationaltrikot war zwar erfolgreich: Er verwandelte einen Elfmeter, im Elfmeterschießen. Es war aber der allererste – einige Minuten später war das spanische Team ausgeschieden im Achtelfinale gegen Gastgeber Russland. Und auch Iniesta schied aus. Für immer – aus der Nationalelf. „Ein wundervoller Zauber ist verflogen, manchmal ist das Ende nicht so, wie man es sich erträumt hat“, sagte Andres Iniesta also, als es am Sonntag schon dunkel wurde in Moskau. Mehr sagte er nicht. Er hat sich zeit seiner Karriere ja auch genug auf dem Rasen ausgedrückt: mit dem Ball, der seiner war. So einen wie Iniesta gibt es nur einmal. Und so einen wird es wohl nicht mehr geben. Iniesta ist der Maßstab im Weltfußball. Die Obergrenze, an die im Mittelfeld keiner rankommt. Seine Bewegungen: virtuos. Die Pässe: brillant. Das Auge: vorausschauend. Das war sein Spiel. Die Zaubereinlagen mit Xavi beim FC Barcelona und in der Nationalelf, sie sind legendär. Das berühmte Tiki-Taka in Reinform. Kurzpässe und Traumpässe, kleine Drehungen und große Wendungen. Fußball in noch nie da gewesener Perfektion. Spanien gewann Spiele, weil der Gegner irgendwann einfach nicht mehr an den Ball kam. Die Kugel kreiselte und kreiselte - und meistens war es Iniesta, der mit einem Pass die Abwehr durchbrach. Wie ein scharfes Messer die Butter. Iniesta prägte den Sport ein Jahrzehnt lang. Europameister 2008, Weltmeister 2010, Europameister 2012. Jetzt ist Schluss bei La Roja. Iniesta wird nun seine Karriere in Japan ausklingen lassen, bei Vissel Kobe, dem Club von Lukas Podolski. Eine Ära im Nationaltrikot ist zu Ende. Es ist nicht die einzige. Der Rücktritt von Iniesta steht sinnbildlich für all die alten Helden, die entweder ebenfalls schon ihre Nationalmannschaftskarriere beendet haben – oder die es vielleicht nach dem Aus in Russland bald tun. Oder es womöglich schlicht nicht mehr zu einer EM oder WM schaffen werden. Die Aufstellung jener Jungs, die ihren Sport maßgeblich geprägt haben, die in ihren Heimatländern Volkshelden sind und die nun, ob früher oder später, vor ihrem Abschied von der großen Bühne stehen, ist nicht weniger als eine Weltauswahl des Fußballs: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Javier Mascherano, dazu Gianluigi Buffon und Arjen Robben, die dieses Jahr gar nicht dabei waren bei der WM – sie alle gehen so langsam, aber sicher von der großen Bühne des Weltfußballs. Manch einen dieser alten Helden von 2006, von 2008, 2010, 2012 und von 2014 wird man nun nicht mehr bei einer WM oder EM sehen. Die Zeitenwende ist eingeläutet – was nichts an der Größe eines jeden Einzelnen ändern wird. Der große Gigi Buffon, dieses lebende Monument eines Torhüters, mit einem Charisma, das von San Francisco bis Sydney reicht – wie gerne hätte der Weltmeister von 2006 noch diese WM in Russland gespielt. Sie blieb ihm verwehrt. Ebenso wie Arjen Robben, dem niederländischen Tempodribbler mit dem famosen linken Fuß, der es wie ein Turner an einem Gerät geschafft hat, sein eigenes Element auf dem Fußballplatz zu hinterlassen. Das Robben-Tor – Tempodribbling von rechts nach innen, Abschluss mit links ins lange Eck – war stilprägend. Er trat schon nach der verpassten WM-Qualifikation zurück. Die Momente bleiben Andere waren nun dabei in Russland – und sie haben trotz des frühen Ausscheidens noch mal alles gezeigt, was sie im Grunde schon immer bei großen Turnieren ablieferten. Lionel Messi gab den Messi, durchbrach die Abwehrreihen mit seinen famosen Dribblings. Zwar nicht mehr dauerhaft, aber die Genialität war immer wieder zu sehen. Cristiano Ronaldo gab den Ronaldo, mit all seinen Facetten. Mehr braucht man über diese ebenso streitbare wie famose Legende des Weltfußballs nicht zu sagen. Kommen die beiden Superstars noch mal wieder? Noch ranken sich die Rücktrittsspekulationen – bei Javier Mascherano, Messis argentinischem Kollegen, sind die Dinge bereits geklärt. Der Defensivmann gab nach dem Achtelfinal-Aus gegen Frankreich seinen Abschied aus der Nationalelf bekannt. Er sei jetzt nur noch Fan, sagte er. Von ihm selbst wird der Anhang immer Fan bleiben. Aufgrund seiner Zweikampfstärke, seiner Hingabe, seines Auges für den vorletzten oder drittletzten Pass, seines Taktgefühls – all das wird bleiben. Ob Sergio Ramos und Gerard Piqué bleiben werden, diese beiden Defensivkünstler also, das alte und jetzt schon legendäre Schlachtross Ramos von Real Madrid und der virtuose Abwehrmann des FC Barcelona? Man wird es sehen. Sicher ist, dass ihre Momente bleiben werden. Wie jene von Ronaldo. Von Messi. Von Buffon. Von Robben. Von Mascherano. Und von Andres Iniesta.