KasanThomas Schneider, der Co-Trainer, klappte seine Ledermappe zu, dem Abwehrspieler Joshua Kimmich stiegen die Tränen in die Augen, andere standen, die Hände auf die Oberschenkel gestützt, fassungslos auf dem Rasen. Der Ort dieses Szenarios: das russische Kasan - das fortan als Schauplatz gilt für den größten Tiefpunkt, den eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft je erlebt hat. In Zahlen heißt das nach der Vorrunde: drei Punkte, 2:4 Tore, Platz vier. In Worten: „Das ist ein ganz, ganz bitterer Abend. Für uns, aber auch für alle Fußballfans.“

Sagte Mats Hummels, der Abwehrchef der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes