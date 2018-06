Anzeige

WernauSüdkorea gegen Deutschland, dieses Spiel bei der Fußball-WM 2018 wird so schnell kein Zuschauer vergessen. Auch beim Public Viewing auf dem Wernauer Stadtplatz wurden gegen Ende die Gesichter immer länger. 99. Spielminute, 2:0 für Südkorea, aus, vorbei. Hoch über den Zuschauern holte ein Nachbar auf dem Balkon sogleich die große Deutschlandflagge herein.

Da war die Prognose von Pepe, der auf ein 3:1 für Deutschland getippt hatte, um Welten zu optimistisch gewesen. Pepe, so kennen alle den Betreiber des Bistro City in Wernau. Schon seit 2006 organisiert er gemeinsam mit der Metzgerei Baur das Public Viewing: Er macht die Getränke, der Metzger das Essen. Neu war in diesem Jahr die Umzäunung. Das hatte zum einen mit haftungsrechtlichen Problemen zu tun: „Wir waren auch noch für denjenigen verantwortlich, der auf der anderen Straßenseite stand, er galt als unser Gast“, sagte Pepe. Es lag allerdings auch an den steigenden Kosten und der Beobachtung, dass bisher immer 30 bis 40 Prozent der Zuschauer lediglich zum Gucken kamen. Also gibt es weiter keinen Eintritt, aber einen Mindestverzehr. Der war zuerst mit 15 Euro recht hoch angesetzt – und die Veranstalter hatten deshalb in den sozialen Netzwerken ordentlich eins auf die Mütze bekommen. Dann gingen sie auf zehn Euro runter, für Jugendliche die Hälfte und Kinder bis zehn Jahren sind ohnehin frei. Um Gewinn gehe es ihm nicht, erläuterte Pepe, aber die Werbung sei durch nichts zu ersetzen. „Nach jedem Event bekommen wir neue Gäste, die vorher noch nicht da waren.“ Als XXL-Familienbetrieb mit fünf Geschwistern und Partner lässt sich das Ereignis stemmen. „Seit zwei Jahren helfen auch die Kinder mit.“

Eine ganz spezielle Glasscheibe

Der 84-Zoll-Bildschirm kommt stets zum Einsatz, die große Leinwand nur bei Deutschlandspielen. Diese Leinwand ist eine ganz spezielle Glasscheibe, die kein Streulicht zulässt und auf die im Lkw-Auflieger von hinten projiziert wird, und zwar mit zwei Beamern gleichzeitig. Jeder hat eine zwei Kilowatt-Lampe, zusammen bringen sie es auf 24 000 Ansi-Lumen und kosten knapp 40 000 Euro. Die Medienfirma kommt aus Wernau, ihr Chef Jan Meine hat die Technik voll im Griff: Auch als bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 andernorts Bildausfall herrschte, ging in Wernau alles klar. Eine ganz normale Projektion, sagte Jan Meine, wäre bei diesen sonnigen Lichtverhältnissen gar nicht zu sehen gewesen. Das Fernsehsignal kam aus dem Kabelnetz und wurde vor der langen Leitung aus dem Haus heraus nochmals verstärkt.

Keine Verstärkung brauchte die Polizei. Alfred Seiter, Leiter des Polizeipostens Wernau, gab sich ganz entspannt. Durch die Absperrung gab es niemanden, der von zuhause „hartes Material“ zum Trinken mitgebracht hatte. Zusätzlich waren sechs Sicherheitsleute vor Ort, die DRK-Bereitschaft Wernau war mit drei Leuten plus Praktikant präsent und die Feuerwehr war mit sechs Mann in Bereitschaft. Aber alles blieb höchst friedlich. Selbst Glasbruch war nicht zu befürchten, denn seit 2016 hat Pepe auf Kunststoffbecher umgestellt, für die er ein Pfand nimmt.

Kommt er eigentlich auch selbst zum Schauen? „Seit 2006 habe ich kein Spiel von vorne bis hinten live gesehen. Aber ich schaue mir abends das komplette Spiel nochmals an. Dann fühle ich mit den Leuten mit.“ Mit der Zahl dieser Leute konnte er sehr zufrieden sein: Etwa 800 Plätze hat er, auf 600 Besucher schätzte er das Spiel gegen Südkorea. Übrigens gab es nebenan bei der Metzgerei Stetter das nächste, kleinere Public Viewing im Freien, und einen Stock höher stand im Außenzelt der Trattoria der nächste Bildschirm. Die Besucher auf dem Wernauer Stadtplatz hatten also die Wahl. Nur das für den vorigen Weltmeister Deutschland beschämende Ergebnis des Spiels, das war leider auf allen Bildschirmen und Glasscheiben völlig gleich.