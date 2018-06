Anzeige

Esslingen (olt)Am Donnerstag geht es los: Dann beginnt mit dem Spiel des Gastgebers Russland gegen Saudi-Arabien die Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Bis zum 15. Juli ermitteln 32 Teilnehmer in insgesamt 64 Spielen den Weltmeister.

Damit Sie immer auf dem Laufenden sind, was gerade beim Turnier in Russland passiert, präsentiert die Eßlinger Zeitung zusammen mit den Stadtwerken Esslingen (SWE) ein großes Online-Special zum Turnier. Neben einem Live-Center, das Sie in Echtzeit mit Live-Tickern aller Partien, Spielplänen, aktuellen Tabellen und allen Torschützen versorgt, finden Sie dort auch eine Übersicht aller aktuellen Nachrichten vom Turnier sowie eine Karte, in der alle Orte im Kreis Esslingen, in Stuttgart und der Region verzeichnet sind, an denen während der WM ein Public Viewing stattfindet. Außerdem erleben Sie in Bildergalerien und Videos, wie die Weltmeisterschaft in Esslingen und der Region zelebriert wird – unter anderem mit Fotos von Public-Viewing-Veranstaltungen und Videos von tierischen WM-Orakeln.

Für alle Fußball-Experten ist auch etwas geboten: Beim EZ-Tippspiel können Sie Ihr Fachwissen unter Beweis stellen. Melden Sie sich an und geben Sie für alle Spiele der Fußball-WM ihren Ergebnistipp ab. Zudem gibt es die Möglichkeit, durch das Beantworten von elf Bonusfragen bis zu 33 Zusatzpunkte zu sammeln. Mitmachen lohnt sich, denn unter allen Teilnehmern, die sich bis Donnerstag, 24 Uhr, anmelden, verlost die EZ ein Deutschlandtrikot. Nach der WM dürfen sich die drei besten Tipper über Gutscheine von Intersport im Wert von 250 Euro, 100 Euro und 50 Euro freuen.

