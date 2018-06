SotschiEs wird ja in diesen aufgeregten Tagen immer gern und viel in jede Handlung sämtlicher Beteiligter rund um die Nationalelf hineingeheimnisst – vor allem, was die mögliche Aufstellung Joachim Löws gegen Schweden an diesem Samstag (20 Uhr) betrifft. Neue Impulse braucht das Team nach dem verpatzten WM-Auftakt, darüber sind sich so ziemlich alle einig, und der Manager Oliver Bierhoff kündigte genau diese ja schon an im Spielort Sotschi: neue Impulse.

Heißt einer davon Mario Gomez?

Jeder sprach ja zuletzt eher über den Offensivmann Marco Reus als ersten neuen Kandidaten für die deutsche Startelf. Gomez, der Stürmer des VfB Stuttgart,