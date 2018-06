StuttgartAn diesem Dienstag ist es so weit. Sami Khedira besteigt mit seinen Teamkollegen der Nationalelf das Sonderflugzeug in Frankfurt, wo von aus es von 13 Uhr an vor die Tore Moskaus in Richtung WM-Quartier geht. Vor dem Abflug gab Khedira Einblicke in seine Gefühlswelt.

Herr Khedira, 2014 haben Sie dem Bundestrainer wenige Minuten vor dem Anpfiff des WM-Finals in Rio mitgeteilt, dass Sie aufgrund einer Verletzung nicht spielen können. Wie groß ist Ihre Sehnsucht, am 15. Juli in Moskau Ihr erstes WM-Finale zu spielen?

Keine Sorge, ich habe nicht das Gefühl, 2014 etwas verpasst zu haben, und ich habe auch kein Trauma oder