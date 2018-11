EsslingenDie Wasserballer des SSV Esslingen durften sich auch in der Vergangenheit schon über Eigengewächse freuen, die in jungen Jahren in die Nationalmannschaft berufen wurden, allen voran bekannte Namen wie Jürgen Stiefel, Patrick Weissinger, Steffen Dierolf oder Heiko Nossek. Die Berufung von Zoran Bozic für das Weltligaspiel am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) in Krefeld-Uerdingen gegen Malta ist dennoch außergewöhnlich. Denn das SSVE-Talent ist gerade einmal 16 Jahre alt ist.

Anfang November gewann Bozic mit seinen Esslinger Mannschaftskameraden bei der deutschen Meisterschaft in Nürnberg noch die Silbermedaille – in der Altersklasse U ­16. In