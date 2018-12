Neuffen (red) - Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen haben sich mit einem 30:25 (15:8)-Erfolg beim TB Neuffen in die Feiertage verabschiedet. Da die Konkurrenz patzte, überwintert Wolfschlugen auf dem ersten Platz der Württembergliga.

Wolfschlugen erwischte einen guten Start und zog bereits bis zur Pause deutlich davon. „Wir haben es schnell geschafft, die lautstarke Kulisse in Neuffen zu beruhigen“, sagte TSV-Trainer Thorsten Findeis. In Hälfte zwei lag Wolfschlugen zwischenzeitlich sogar elf Tore vorne und siegte am Ende ungefährdet.

TSV Wolfschlugen: Dräger, Brändle; Janice Horeth (3), Lorenz (1), Schweier (3)