Stuttgart - Kniebeuge, Hampelmann, Joggen - die deutschen Tennis-Frauen machen sich auf dem roten Sand auf dem Center Court in der Stuttgarter Porsche Arena warm. Im Hintergrund steht - etwas staubig - ein roter Porsche, den es beim Tennis Grand Prix nächste Woche zu gewinnen gibt. Der Sportwagen muss noch nicht poliert werden, denn schließlich liegt der Fokus in der Porsche Arena - auch für die deutschen Tennisspielerinnen - zunächst auf der Fed-Cup-Relegationspartie gegen die Ukraine. Am kommenden Wochenende geht es für die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber und das deutsche Team darum, den