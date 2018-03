Paris (fns) - Paris stand für zehn Tage im Mittelpunkt der Fechter. Egal ob zu Fuß oder mit dem Rollstuhl - im Grand Palais wurden die Weltmeister mit Florett, Degen und Säbel ermittelt. In Zarife Imeri war auch eine Rollstuhlfechterin der SV 1845 Esslingen am Start. Sie gewann mit dem Florett-Team die Bronzemedaille.

In den Einzelwettbewerben verkauf-te sich das deutsche Team allerdings unter Wert. Weder Imeri noch ihre männlichen Teamkollegen kamen ins Finale der besten Acht. Imeri erreichte in der Kategorie A im Florett den 15. Platz. Im Degen lief es noch schlechter - sieglos musste sich Imeri mit Platz 21 zufrieden geben. In