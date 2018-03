WernauBoden, Sprung, Pauschenpferd, Ringe, Barren und Reck – sechs Geräte gilt es zu beherrschen und zwar besser als die Gegner. Dies wird für die Turner des TSV Wernau in der neuen, höheren Liga, der Oberliga, sicherlich kein leichtes Unterfangen werden. Vor allem in der ersten Hälfte der Saison. Das TSV-Team trifft nämlich gleich zu Beginn auf „die harten Brocken“, wie Gunter Mayer, der Wernauer Trainer, sagt. Am Samstag (16 Uhr) empfangen die Wernauer beim Saisonauftakt die Auswahl des VTS Vorarlberg. Die Österreicher gehören zu den Favoriten der Liga.

Bislang turnte die Wernauer Mannschaft in der Verbandsliga und rückte dann in die Oberliga