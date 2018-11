Verbandsliga

Die Mini-Serie des TSV Wendlingen wurde von der TG Donzdorf gestoppt. Die Wendlinger unterlagen mit 3:9. Nach drei ungeschlagenen Spielen in Folge hatte der TSV ohne Markus Schlichter und Philipp Löchel zu Hause keine Chance. Als einziger konservierte Stefan Frasch die gute Form der vergangenen Wochen. Gegen Andreas Danzer und Andriy Sitak siegte er am vorderen Paarkreuz. Schon zu Beginn gingen alle drei Doppel an die Gäste aus dem Tabellenmittelfeld. Den dritten Wendlinger Punkt erkämpfte Do-minik Goll gegen Jochen Schrag. Die Wendlinger hängen somit weiter auf Platz zehn, einem Abstiegsrang, fest.

Landesklasse

Die erste Niederlage