EsslingenDie Tischtennisspieler des TSV Wendlingen haben die Wende vollzogen: Standen sie noch vor ein paar Wochen in der Landesklasse auf dem Relegationsplatz, sind sie nun Dritter. Zweiter ist der TV Hochdorf. Der VfB Oberessligen feiert in der Bezirksliga die Herbstmeisterschaft.

Landesklasse

Der TSV Wendlingen kommt in der Landesklasse immer besser in Schwung. Dank eines 9:5-Heimsiegs gegen den TTC Aichtal sind die Lauterstädter nun schon auf den dritten Tabellenrang geklettert. Vor wenigen Wochen stand der TSVW noch auf Relegationsplatz acht, mit dem dritten Sieg in Folge hat das Team um Mannschaftsführer Benjamin Hirsch die Tabelle auf den