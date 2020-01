NeuhausenEin paar mehr Probleme als erwartet machte der VfL Kirchheim den TTF Neuhausen in der Landesklasse – am Ende jubelte aber dennoch der Favorit. Bei den Frauen in der Verbandsklasse entschied der TV Reichenbach das Bezirks-Duell mit den TTF Neuhausen für sich.

Landesklasse

Die Weihnachtspause im Tischtennis ist vorüber und die TTF Neuhausen machen im neuen Jahr in der Landesklasse direkt da weiter, wo sie im Dezember aufgehört haben. Im ersten Spiel der Rückrunde fuhren die Tischtennisfreunde ihren nächsten Sieg ein und sind weiter auf Meisterschaftskurs. Gegen den VfL Kirchheim gewannen die TTF auswärts mit 9:3. Dabei