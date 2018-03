Esslingen (pk) - Ein großes Ziel für Leichtathleten ist es jedes Jahr, den Sprung in die deutsche Bestenliste der besten 30 pro Disziplin zu schaffen. Die Schüler des Kreises Esslingen sind hier vielfach vertreten.

In der W14 besitzt der Kreis mit Lea Riedel (LG Esslingen) und Rebecca Zweigle (LG Neckar-Erms) zwei absolute Top-Athletinnen, deren Leistungen bis hinauf in die W15 reichen. Bei Lea Riedel imponiert die Vielseitigkeit: Sie wurde deutsche Vizemeisterin im Siebenkampf mit 3778 Punkten, außerdem steht sie mit 1,61 Meter Hochsprung und 5,37 Meter Weitsprung in der Liste. Auch ihre 12,16 Sekunden im 80-Meter-Hürdenlauf