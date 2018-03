Zuerst zerrten die Spieler im jugendlichen Übermut Manager Axel Hänchen ins Wasser, dann Trainer Gerhard Dierolf und schließlich auch noch Pressewart Rudolf Aigner. Die Freude der jungen SSVE-Wasserballer war so überschwänglich, als wäre soeben eine große Last von ihnen gefallen. Dabei ging es zuvor im Wasser ziemlich einseitig zu. Nach dem 42:2 gegen den PSV Stuttgart, dem 31:3 gegen die WF Fulda und dem 24:12 gegen den späteren Zweiten SV Würzburg 05 hätte das Team im abschließenden Spiel gegen den SV Weiden mit 50 Toren Unterschied verlieren müssen, um den Titel noch zu verpassen. Weiden ging auch mit 1:0 in