Kiel (dpa) - Im Mittelfeld-Duell der 3. Fußball-Liga haben sich Holstein Kiel und der VfB Stuttgart II 1:1 (1:1) getrennt. Manuel Schäffler (8. Minute) brachte die Kieler in Führung, nur eine Minute später erzielte Borys Tashchy (9.) den Ausgleich. Durch den Punktgewinn machten beide Mannschaften einen Platz in der Tabelle gut. Kiel steht jetzt auf dem neunten Rang, Stuttgart auf Position 14. In einem munteren Spiel hielten vor allem die beiden Torhüter das Remis fest. Beide Kontrahenten zeigten sehenswerten Offensiv-Fußball, die Punkteteilung war leistungsgerecht. Nach der Pause waren die Schwaben, bei denen die Bundesliga-Spieler