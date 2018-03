Licht und Schatten bei Esslinger DegenfechernKONSTANZ (fns) - In der zweiten Runde des Deutschlandpokals der Fechter wurden der SV 1845 Esslingen bei den Frauen auswärts der FC Konstanz zugelost, das Männerteam erhielt mit Heimrecht die TSV Tettnang als Gegner.Die Frauen-Equipe mit Yuliya Aseyeva, Hanna Schmid, Stefanie Epple und Ira Ziegler startete als Favorit in den Mannschaftskampf und löste ihre Aufgabe mit Bravour: das Esslinger Quartett bezwang die Mannschaft des FC Konstanz klar und ungefährdet mit 6:3 gewonnenen Gefechten und zog verdient in die nächste Runde ein.Auch das Esslinger Männerteam mit Oliver Schmidt, Carsten Clauß, Udo Ziegler und