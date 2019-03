EsslingenBeim Saisonauftakt der 2. Bundesliga in Dillenburg legten die Turnerinnen des TSV Berkheim einen Wettkampf nach Maß hin. Sie belegten hinter dem Dresdner SC (181,70) Platz zwei mit 177,35 Punkten, gefolgt von der TUG Leipzig (177,25). Trainer Gerhard Weber antwortete auf die Frage, ob er mit so einem guten Abschneiden am ersten Wettkampf gerechnet hat: „Ganz sicher nicht, mussten wir doch im Vorfeld auf sechs Turnerinnen, durch Verletzung, Auslandsaufenthalt und Wohnortswechsel verzichten. Gerechnet habe ich mit einem Platz im Mittelfeld. Umso schöner ist es, dass wir gleich im ersten Wettkampf ein gutes Punktepolster schaffen