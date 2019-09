EsslingenIm Tischtennis-Bezirk Esslingen treten immer weniger Männer-Teams in den überregionalen Spielklassen an. Nachdem der TSV Wendlingen ein weiteres Mal abgestiegen ist und nun in der Landesklasse aufschlägt, sieht es rund um Esslingen inzwischen sehr dürftig aus. Im gesamten Bezirk gibt es gerade einmal drei Vereine, die Teams in höheren Ligen stellen, keiner davon aus der Region Esslingen. Nur der SV Nabern und der TSV Musberg treten noch in der Landesliga an. Unangefochtenes Aushängeschild des Bezirks ist inzwischen der VfL Kirchheim, der mit einer Oberliga-, einer Verbandsklasse- und einer Landesligamannschaft allen anderen weit enteilt