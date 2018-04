Männer - 2. Bundesliga

Ganz gut lief es für den TTC Frickenhausen zum Ende der Hinrunde, als er nach dem Spiel beim TTC Zugbrücke Grenzau II die Abstiegsplätze verließ. Doch der Rückschlag folgte gleich zu Beginn der Rückrunde mit drei Niederlagen in Folge. Frickenhausen wollte in Köln in Bestbesetzung die 4:6-Hinrundenniederlage wettmachen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Doch daraus wurde nichts. Lediglich Ryotaro Ogata überzeugte und gestaltete das Ergebnis durch zwei Einzelerfolge etwas freundlicher. Ganz und gar nicht nach Wunsch lief es in den Doppeln. Sowohl Ogata/Rasmussen als auch Udra/Hedlund mussten sich