EsslingenTischtennis-Verbandsligist TSV Wendlingen muss nach einer 0:9-Niederlage am letzten Spieltag gegen Meister SC Staig nun doch noch in die Abstiegsrelegation. Noch spannender verlief das Saisonfinale in der Landesklasse. Heiß her ging es vor allem im Kampf um die Relegationsplätze. Den Sprung in die Aufstiegsrelegation schaffte schließlich der der TTC Aichtal. In die Abstiegsrelegation muss der TSV Wendlingen II.

Verbandsliga

Jetzt hat es den TSV Wendlingen in der Verbandsliga doch noch erwischt. Am letzten Spieltag rutschten die Wendlinger nach einer 0:9-Niederlage in Rumpfaufstellung beim Meister SC Staig doch noch auf den 9. Platz