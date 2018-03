EsslingenBeim Liga-Saisonstart der Geräteturnerinnen des Schwäbischen Turnerbundes in Berkheim hat der TSV Berkheim II in der Landesliga gesiegt. Der TSV Wernau gewann in der Bezirksliga.

Berkheim II (164,80) platzierte sich mit 8,90 Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz vor dem TSV Bodelshausen (155,90). Die Berkheimerinnen mussten bei 20 Übungen lediglich einen Sturz verkraften. Auf dem dritten Platz landete der MTV Ludwigsburg (154,85). Auch in der Einzelwertung verbuchten die Berkheimerinnen den Sieg für sich. Emma Osswald erturnte sich 45,05 Punkte und siegte damit souverän vor Tatjana Schmid vom TSB Ravensburg (43,20). Gleich zweimal wurde