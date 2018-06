Oberndorf (red) - Mit 13 Athleten und Athletinnen startete die Karateabteilung der TSG Esslingen beim 10. Regio Cup Süd in Oberndorf und erreichte dabei starke acht Platzierungen auf dem Treppchen. Die TSG startete in den Wettkämpfen Kata und Kumite. Neben Alexander Kiewitt und Laura Wilk, die jeweils im Einzel siegten, gewann Natalie Schwarz ihre Einzelwettkämpfe sowie mit ihrem Team in der Mannschaftswertung. Zweite und dritte Platzierungen erreichten Janes Müller, Christian Burkard und Robert Erlenbusch.