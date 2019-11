KirchheimSven Körner vom VfL Kirchheim hat sich in der Männer-A-Konkurrenz der Tischtennis-Bezirksmeisterschafen zum dritten Mal nach 2016 und 2017 den Titel geholt. Bei den Frauen A feierte Marina Benz vom TV Unterboihingen ihren ersten Titelgewinn.

Die meisten Teilnehmer gab es in der Männer C Konkurrenz, hier gingen 34 Spieler an den Start. In einem spannenden Wettkampf setzte sich Kai Zeuner (TSuGV Großbettlingen) am Ende gegen Harald Knöll (TSV Plattenhardt) durch.

Für die beiden Frauenkonkurrenten waren dagegen lediglich sieben Spielerinnen gemeldet. Bei den Frauen B setzte sich Tina Scharfen (TTF Neckartenzlingen) knapp vor Gesine