EsslingenNach 50 Minuten sagte Richter Elmar Giesing: „Es ist gescheitert.“ Der KSV Esslingen und der Anfang November fristlos entlassene Judo-Cheftrainer Jan Steiner kommen nicht zusammen. Eine Einigung gab es am Dienstag bei einem Gütetermin in Esslingen nicht. Der Vereinsvorstand war bereit, das Arbeitsverhältnis zum Jahresende 2018 als beendet zu erklären. Steiner, der die Kündigungsschutzklage eingereicht hatte und sich durch seinen Anwalt vertreten ließ, wollte keinen Kompromiss. „Er sagt, ich ziehe das hier durch“, sagte sein Anwalt Oliver Wengert. Das heißt, dass sich beide Parteien am 9. Mai vor dem Arbeitsgericht Stuttgart wiedersehen