EsslingenEin entscheidender 12:6 (1:2, 1:3, 2:2, 2:5)-Erfolg bei den White Sharks und eine zu erwartende 4:17 (0:4, 1:2, 2:6, 1:5)-Niederlage zuhause gegen Waspo 98 – die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen sind nach dem anstrengenden Hannover-Wochenende zum Ende der Hauptrunde dort angekommen, wo sie hinwollten: in den Viertelfinal-Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Da geht es gleich am Mittwoch (19 Uhr) mit dem Heimspiel der Best-of-three-Serie gegen den ASC Duisburg weiter. Am Samstag (16 Uhr) und falls nötig am Sonntag (14.30 Uhr) werden Spiel zwei und drei in Duisburg ausgetragen.

In der Partie am Sonntag gegen Hauptrundensieger