EsslingenEs läuft die letzte Minute. Eric Fernandez Rivas kommt vor dem Tor an den Ball und verlädt den Keeper – der Ausgleich. Es war der Schlusspunkt in einer umkämpften Wasserball-Partie zwischen den Bundesligisten SSV Esslingen und SG Neukölln Berlin, am Ende hieß es 8:8 (2:1, 2:2, 3:3, 1:2). Doch so richtig freuen konnte sich beim SSV Esslingen keiner über das Last-Minute-Remis. „Nach dem Spielverlauf müssen wir eigentlich froh sein über den Punkt – aber diese Partie hätten wir auf jeden Fall gewinnen können“, sagte SSVE-Kapitän Heiko Nossek.

In der Tat hätte Esslingen die Begegnung im Inselbad schon frühzeitig entscheiden können.