EsslingenSpiel fünf oder Spiele um Platz fünf – so lautet das Motto bei den Bundesliga-Wasserballern des SSV Esslingen vor dem Playoff-Viertelfinalduell am heutigen Mittwoch (19 Uhr) gegen den ASC Duisburg. Nach dem 10:7-Heimsieg sowie den beiden Niederlagen in Duisburg (8:13; 8:11) liegen die Esslinger in der Best-of-five-Serie mit 1:2 zurück. Verlieren sie heute, stehen die Duisburger im Halbfinale und die Esslinger treten noch in der Serie um Platz fünf an – gewinnen sie, fällt die Entscheidung am Samstag (16 Uhr) erneut in Duisburg.

„Wir wollen die Entscheidung im fünften Spiel“, lässt SSVE-Trainer Bernd Berger keinen Zweifel an der